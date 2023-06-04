وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية عددًا من المسؤولين الحكوميين، ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، ويعقد لقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

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وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.

يذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية مصر العربية خلال عام 2022 بلغ أكثر من 11 مليار ريال، فيما يصل حجم الواردات إلى 10 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى جمهورية مصر في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والأدوية، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية والآلات الثقيلة والإلكترونية.