اقتصاد تركيا
وزير المالية الجديد: الاقتصاد التركي سيعود إلى تطبيق سياسات أكثر تقليدية
لا خيار أمام تركيا إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية
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قال وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك، اليوم الأحد، إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.
وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.
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وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاه الاجتماعي.
وأضاف: "ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف".
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