98 مليار دولار مطلوبات على 144 شركة مدرجة في بورصة الكويت

كشفت أرقام رسمية، صادرة في الكويت، أن صافي مطلوبات الشركات المدرجة في البورصة، ارتفع بنسبة 8% لتصل إلى أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 دولار) بنهاية 2022 مقارنة مع 27.8 مليار دينار في 2021.

وجاء صافي الارتفاع في قيمة المطلوبات مدفوعاً بزيادة المطلوبات في 8 قطاعات رئيسية بما قيمته 2.63 مليار دينار، استحوذ فيها قطاع الخدمات المالية على أكبر زيادة في المطلوبات بنحو 49% منها، وتراجع المطلوبات في 5 قطاعات أخرى بما قيمته 356.8 مليون دينار يستحوذ قطاع المواد الأساسية على 62% منها بما قيمته 221 مليون دينار.

مادة اعلانية

وتفصيلياً، ارتفعت قيمة المطلوبات في 8 قطاعات أساسية للشركات المدرجة، عدا البنوك في بورصة الكويت، حيث ارتفع إجمالي المطلوبات لنحو 5 شركات مدرجة في القطاع بنسبة 35% بما قيمته 114.67 مليون دينار لتبلغ 3.8 مليار دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 3.7 مليار دينار بنهاية 2021، مستحوذة على نحو 13% من إجمالي مطلوبات الشركات في نهاية العام الفائت، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وفي قطاع النفط والغاز، ارتفعت المطلوبات لدى 6 شركات عاملة في القطاع بما نسبته 4% بما قيمته 18.78 مليون دينار لتبلغ 525.17 مليون دينار في نهاية 2022 مقارنة مع 506.3 مليون دينار في نهاية 2022، لتستحوذ على 25% من إجمالي المطلوبات في الشركات المدرجة نهاية 2022.

أما في الخدمات الاستهلاكية، فقد ارتفعت قيمة المطلوبات لهذا القطاع بما نسبته 145 بقيمة 120.9 مليون دينار في 2022 لتبلغ نحو 970.4 مليون دينار لـ 13 شركة مقارنة مع 849.4 مليون دينار لنحو 12 شركة في نهاية 2021، فيما بلغت حصة القطاع من إجمالي المطلوبات نحو 3%.

وفي الخدمات المالية ارتفعت المطلوبات بنحو 10% بما قيمته 1.27 مليار دينار. وبالنسبة للخدمات المالية للأشخاص المرخص لهم فقد ارتفعت نسبة المطلوبات خلال 2022 لـ 23 شركة بـ 47% بما قيمته 382.37 مليون دينار لتصل إلى 1.19 مليار دينار مقارنة مع 815 مليون دينار عن 2021، فيما شكلت مطلوبات القطاع 4% من إجمالي المطلوبات.