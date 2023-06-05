ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل مع إعادة الفتح بالصين

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل/نيسان، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات الألمانية زادت 1.2 % عن الشهر السابق. وتوقع استطلاع لوكالة ر"ويترز" تراجعا على أساس شهري 2.5 %.

مادة اعلانية

نشاط التصنيع يتقلص في أوروبا وأميركا وينمو بالصين واليابان.

وأضاف المكتب أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1 %.

وانخفضت الواردات 1.7 % مقارنة مع مارس/آذار، مقابل توقعات المحللين لتراجع 1.0 %.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 18.4 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أبريل/نيسان، ارتفاعا من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.