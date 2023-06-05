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ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل مع إعادة الفتح بالصين

الصادرات إلى الصين قفزت 10.1%

برلين - رويترز
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أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل/نيسان، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات الألمانية زادت 1.2 % عن الشهر السابق. وتوقع استطلاع لوكالة ر"ويترز" تراجعا على أساس شهري 2.5 %.

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نشاط التصنيع يتقلص في أوروبا وأميركا وينمو بالصين واليابان.

وأضاف المكتب أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1 %.

وانخفضت الواردات 1.7 % مقارنة مع مارس/آذار، مقابل توقعات المحللين لتراجع 1.0 %.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 18.4 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أبريل/نيسان، ارتفاعا من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.

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