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أحد موانئ تصدير القمح في الهند (رويترز)
أحد موانئ تصدير القمح في الهند (رويترز)
اقتصاد السعودية

السعودية تشتري 624 ألف طن من القمح عبر مناقصة

للتوريد فىي سبتمبر وأكتوبر المقبلين

دبي - العربية.نت
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أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية 624 ألف طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في بيان، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

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وذكرت الهيئة أن متوسط سعر الشراء بلغ 261.76 دولار للطن شاملا التكلفة والشحن.

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وأضاف أن فترة وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2023م) بواقع (10) بواخر موزعة على (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (186) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (249) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (189) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على شركتين منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا ، وفقا لـ"واس".

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