اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الليرة التركية مناسبة
الليرة التركية والدولار
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

بعد أن بلغت الأسبوع الماضي 21.8 لكل دولار

سنغافورة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هبطت الليرة التركية بنحو 1%، اليوم الاثنين، لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولى‭ ‬هش على تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في تركيا.

جرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

مادة اعلانية

ويحظى شيمشك بتقدير كبير في الأسواق المالية، بسبب سياساته الاقتصادية التقليدية.

تغطية الطرح النقدي لزيادة أصول "الراجحي ريت" 158.3% أسواق المال سوق السعودية تغطية الطرح النقدي لزيادة أصول "الراجحي ريت" 158.3%

وقد يشير تعيين شيمشك وزيرا للمالية إلى العدول عن السياسات غير التقليدية التي اتبعها أردوغان على مدى سنوات، والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، ما أدى لاستمرار هبوط الليرة.

وفقدت العملة 30% في 2022 و44% في 2021، وهو ما يعود إلى حد كبير لسياسات أردوغان غير التقليدية.

كما فقدت الليرة ما يزيد على 90% من قيمتها على مدى العقد المنصرم خلال نوبات من الازدهار والكساد الاقتصادي وفي ظل تضخم جامح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟ لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط