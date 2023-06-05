الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية بنحو 1%، اليوم الاثنين، لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولى‭ ‬هش على تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في تركيا.

جرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

مادة اعلانية

ويحظى شيمشك بتقدير كبير في الأسواق المالية، بسبب سياساته الاقتصادية التقليدية.

وقد يشير تعيين شيمشك وزيرا للمالية إلى العدول عن السياسات غير التقليدية التي اتبعها أردوغان على مدى سنوات، والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، ما أدى لاستمرار هبوط الليرة.

وفقدت العملة 30% في 2022 و44% في 2021، وهو ما يعود إلى حد كبير لسياسات أردوغان غير التقليدية.

كما فقدت الليرة ما يزيد على 90% من قيمتها على مدى العقد المنصرم خلال نوبات من الازدهار والكساد الاقتصادي وفي ظل تضخم جامح.