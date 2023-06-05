انخفاض إيرادات النفط والغاز الروسي بنحو 36% على أساس سنوي في مايو

قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، إن إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز، شريان الحياة لاقتصادها، تراجعت 36% تقريبا في مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و12% عن أبريل/نيسان، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح.

ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، وهو مصدر ضخم لإيرادات الميزانية، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع بالفعل بينما تواصل روسيا ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

مادة اعلانية

وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل (42 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عوائد الطاقة.

وبلغت إيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل (7 مليارات دولار) الشهر الماضي، وكانت سجلت 886 مليار روبل في مايو/أيار 2022 و647.5 مليار في أبريل/نيسان 2023.

وكان ذلك أقل من 593 مليار روبل توقعتها رويترز.

وانخفضت عوائد ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 5.4 مليار روبل في مايو/أيار من 185.4 مليار في أبريل/نيسان.