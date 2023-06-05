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اقتصاد قطر
اقتصاد قطر
اقتصاد قطر

موازنة قطر تحقق فائضا بـ 5.4 مليار دولار في الربع الأول

إيرادات موازنة قطر في الربع الأول بلغت 68.6 مليار ريال

دبي - رويترز
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نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة المالية قولها إن موازنة الدولة حققت فائضا قدره 19.7 مليار ريال (5.40 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام.

وذكرت الوزارة في إيجاز بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الأول أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغت 68.6 مليار ريال، منها 63.4 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليار ريال.

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