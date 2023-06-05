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مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- موقع المنطقة
قناة السويس

"اقتصادية قناة السويس" توقع اتفاقا مع شركة هندية لإنشاء مصنع للبلاستيك

على مساحة 55 ألف متر مربع

دبي - العربية.نت
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وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقا مع شركة أبدوس لابتيك الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، لإنشاء مصنع للبلاستيك باستثمارات نحو 30 مليون دولار.

وذكرت في بيان اليوم الاثنين إن مصنع شركة "أبدوس" تبلغ إجمالي مساحته 55 ألف متر مربع ومساحة المرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة.

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ومن المقرر افتتاح المصنع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024، ما يمثل خطوة أخرى على طريق جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية، وفقا لبيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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الجدير بالذكر أن "أبدوس لابتيك"شركة مصنعة لمنتجات المعامل البلاستيكية عالية الجودة، وتقوم بتنفيذ النماذج الأولية وتصميمها وتطويرها وتصنيع منتجات بلاستيكية عالية الجودة ولها علاقات طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية مثل Unilever وTATA.

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