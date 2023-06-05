"يو.بي.إس" يقترب من اكتمال الاستحواذ على "كريدي سويس"

قال بنك "يو.بي.إس" اليوم الاثنين، إنه سيكمل الاستحواذ على بنك "كريدي سويس" في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو/حزيران، لإنشاء بنك سويسري كبير تبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعد عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف البنك في بيان أنه "يتوقع يو.بي.إس إتمام الاستحواذ على "كريدي سويس" في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو/حزيران 2023. بحلول هذا الوقت، سيدمج "كريدي سويس غروب إيه.جي" في مجموعة "يو.بي.إس".

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وأوضح المصرف أن اكتمال عملية الاستحواذ يتوقف على بيان الإفصاح الذي يتناول الأسهم التي سيجرى نقلها، والذي ستعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن بدء سريانه، كما سيحتاج لموافقة "يو.بي.إس" على الشروط المتبقية لإتمام الصفقة، وفق وكالة "رويترز".

ووافق "يو.بي.إس"، أكبر بنوك سويسرا، في 19 مارس/آذار على شراء منافسه الأصغر حجماً مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.37 مليار دولار) وتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرنك من الخسائر بعدما زج انهيار ثقة العملاء في "كريدي سويس" بالبنك إلى حافة الهاوية ودفع السلطات السويسرية إلى التحرك لتفادي أزمة مصرفية أوسع نطاقا.