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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
اقتصاد تركيا

أردوغان: أحدث بيانات للتضخم تقوي عزيمتنا في محاربته

تراجع التضخم السنوي إلى ما دون 40% في مايو الماضي

أنقرة - رويترز
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مصممة على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، والبيانات الأخيرة تقوي عزم الحكومة على مكافحة التضخم.

وفي حديثه بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتخابه لولاية ثالثة الشهر الماضي، أشار أردوغان إلى انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 40% في مايو /أيار، وقال إن الحكومة ستخفضه إلى ما دون 10%.

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وكان التضخم في تركيا بلغ مستويات قياسية مرتفعة في 2021 بفعل أزمة عملة، مما دفع أردوغان إلى اتباع سياسات غير تقليدية لمكافحته.

وكان تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير من قبل أسواق المال، وزيرا للمالية، بمثابة تمهيد لعودة السياسات التقليدية.

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