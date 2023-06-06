اقتصاد تركيا
أردوغان: أحدث بيانات للتضخم تقوي عزيمتنا في محاربته
تراجع التضخم السنوي إلى ما دون 40% في مايو الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مصممة على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، والبيانات الأخيرة تقوي عزم الحكومة على مكافحة التضخم.
وفي حديثه بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتخابه لولاية ثالثة الشهر الماضي، أشار أردوغان إلى انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 40% في مايو /أيار، وقال إن الحكومة ستخفضه إلى ما دون 10%.
مادة اعلانية
وكان التضخم في تركيا بلغ مستويات قياسية مرتفعة في 2021 بفعل أزمة عملة، مما دفع أردوغان إلى اتباع سياسات غير تقليدية لمكافحته.
وكان تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير من قبل أسواق المال، وزيرا للمالية، بمثابة تمهيد لعودة السياسات التقليدية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير للعربية: دورة التشديد النقدي في أوروبا اقتربت نهايتهافي ظل بيانات اقتصادية سلبية غداء عمل
-
رئيس "أوبن إيه آي" يستبعد طرح أسهم الشركة في البورصةقال إنه يمكن أن نتخذ قرارات ينظر إليها المستثمرون باستغراب شديد قصص اقتصادية
-
"صندوق النقد" يدعو الكويت لتطبيق ضريبتي "القيمة المضافة" و"الانتقائية"توسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية