الأردن يقترب من إطلاق خدمات "5G" تجارياً للشركات كافة

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الثلاثاء، إن الأردن بصدد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) تجاريا لكافة الشركات، مؤكدا أهمية التقنية والخدمات التي تتحقق بعد إطلاقها.

وأضاف هناندة على هامش انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس، أن خدمات الجيل الخامس تقدم دعما للخطط والاستراتيجيات الحكومية.

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وأكّد هناندة، أهمية تطويع تقنية الجيل الخامس في خدمة المجتمع الأردني، مؤكدا أن الهدف من توفير تقنية الجيل الخامس خدمة الأردنيين والاقتصاد.

وفي الأسبوع الأخير، توقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل كامل ولجميع الشركات حسب الاتفاقيات الموقعة معهم بالربع الأول من العام المقبل.

وأضافت الهيئة أن "خدمة الجيل الخامس سترى النور بالربع الأول من العام المقبل، وانتشار الخدمة سيكون تدريجيا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المدن الرئيسية".

وذكرت الهيئة أن إحدى الشركات (شركة أمنية) شغلت الخدمة في الزرقاء وأربد، ويجري حاليا تجهيز البنية التحتية الخاصة بأبراج الجيل الخامس في عمان والعقبة.

وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في سبتمبر 2022، اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين"، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقعت في أغسطس الاتفاقية ذاتها مع شركتي "أورانج" و"أمنية".