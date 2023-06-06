تغطية اكتتاب أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب أكثر من 15 مرة
عدد المستثمرين المكتتبين تجاوز 7 آلاف مستثمر
أغلقت شركتا "أزيموت مصر" و"إيفولف القابضة للاستثمار" باب الاكتتاب الأولى لصندوق الاستثمار في الذهب "az Gold"، ليبلغ حجم الشريحة الأولي من الاكتتاب نحو 152.8 مليون جنيه.
وقالت شركة "أزيموت مصر" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاكتتاب الأولي تم تغطيته بما يتجاوز 15 مرة وتجاوز عدد المستثمرين المكتتبين 7 آلاف مستثمر.
وسيبدأ الصندوق في تلقي طلبات شراء وثائقه واستردادها بشكل مستمر مرتين أسبوعياً من خلال الجهات المعتمدة لذلك .
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم 14 مايو الماضي عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، بعدما وافقت على إصدار أول صندوق للمعادن النفيسة والشريحة الأولى منه "جولد -AZ" لتمهيد الطريق لإضافة فئة جديدة من الأصول إلى سوق المال وتنويع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم، وهي خطوة تتماشى بشكل كامل مع خطة الشمول المالي الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية.
"هذا الصندوق يتيح شراء الذهب من شركات الاستخراج أو مصافي تنقية الذهب التي تصدره في صورة سبائك، ثم يأتي دور شركة التجارة، وأصبحت العمليات الوسيطة للوصول إلي المستثمر النهائي محدودة ومن ثم تزيد الكفاءة، وكل التنفيذات التي تتم على الذهب المنتج من هذه المصفاة يعلن عن أسعارها على شاشة البورصة المصرية وهذه الشفافية تتيح المساهمة في عملية تنظيم السوق وانضباطها"، وفقا لما ذكره محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، في مقابلة سابقة مع "العربية".
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