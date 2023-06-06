مباحثات سعودية مصرية لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني
وزير الصناعة السعودي يزور عدداً من المنشآت الصناعية و"مدينة الدواء" في مصر
زار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، مدينة الدواء المصرية، وعدداً من المنشآت الصناعية في اليوم الثاني من زيارته إلى جمهورية مصر.
والتقى الخريِّف، -خلال زيارته مقر مدينة الدواء- رئيسَ هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، ورئيس مجلس إدارة شركة "جيبتو"، الدكتور عمر ممدوح، وناقش معهم تعزيز التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بما يحقق التطلعات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتضمنت جولة الخريف زيارة مصنع شركة العربي المتخصص في مجال تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، ومصنع شركة جمجوم فارما للأدوية، واطلع على خطوط الإنتاج داخل المصانع والتقنيات المستخدمة، كما بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية مصر؛ لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.
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