المركزي المصري
مصر: صافي الاحتياطيات الدولية يصل لـ34.66 مليار دولار بنهاية مايو
مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل
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قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو/أيار، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل/نيسان.
وفي أبريل الماضي أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار في مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار في فبراير.
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كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
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