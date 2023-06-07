الاحتياطيات الأجنبية لليابان تتراجع إلى 1.255 تريليون دولار في مايو

قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى اليابان تراجعت إلى 1.255 تريليون دولار في نهاية مايو/أيار من 1.265 تريليون دولار في نهاية أبريل/نيسان.

يذكر أن ضعف الين الياباني دفع بعض مراقبي السوق إلى توقع المزيد من التدخلات من قبل بنك اليابان في البلاد، حيث يستمر المركزي في سياسته المتساهلة للغاية رغم تشديد أغلبية البنوك المركزية سياستهم النقدية وسط ارتفاع التضخم.

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وينزلق الين الياباني نحو مستويات متدنية مما دفع المسؤولين الحكوميين مؤخرًا إلى اتخاذ إجراءات لدعم العملة.

في العام الماضي، تدخلت وزارة المالية اليابانية عبر ضخ حوالي 68 مليار دولار لدعم الين في ثلاث جلسات تداول مختلفة: 22 سبتمبر/أيلول، 21 و24 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سجلت العملة حينها 150 مقابل الدولار، وهي أدنى مستويات منذ عام 1990.

عادة ما تكون التدخلات غير معلنة حيث يقوم بنك اليابان بشراء كميات كبيرة من العملة المحلية باستخدام المليارات من الدولارات من الاحتياطيات الموجودة.