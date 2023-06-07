اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اليونان
علم اليونان
اقتصاد

انكماش الاقتصاد اليوناني 0.1% على أساس فصلي في الربع الأول

معدل النمو بلغ 1.1% في الربع الرابع من 2022

أثينا - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت هيئة الإحصاء اليونانية، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وأظهرت بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمقدار 0.1% عن نمو معدل بالخفض بلغ 1.1% في الربع الرابع من عام 2022.

مادة اعلانية

جدير بالذكر أن الاقتصاد الأوروبي سجّل نمواً أقل مما كان يُعتقد في الربع الأول من 2023، وفق ما ذكرت وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، في مراجعة لأرقامها السابقة.

"أرامكو" و"إيني" و"يونايتد إيرلاينز" تستثمر في مشروع لإنتاج وقود طائرات منخفض الكربون طاقة طيران "أرامكو" و"إيني" و"يونايتد إيرلاينز" تستثمر في مشروع لإنتاج وقود طائرات منخفض الكربون

وأوضحت وكالة "يوروستات" بعد جمع بيانات تمّت مراجعتها أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً سجّل بأكمله نموا نسبته 0.2%، لا 0.3%، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة السابقة.

لكن الوكالة لم تسجّل أي تغيّر في النمو الاقتصادي المسجّل في منطقة اليورو والبالغ 0.1% في الفصل الأول من 2023، وكالة فرانس برس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الغارديان: التعافي من كارثة تدمير السد في خيرسون قد يستغرق عقوداً الغارديان: التعافي من كارثة تدمير السد في خيرسون قد يستغرق عقوداً
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط