انكماش الاقتصاد اليوناني 0.1% على أساس فصلي في الربع الأول
معدل النمو بلغ 1.1% في الربع الرابع من 2022
قالت هيئة الإحصاء اليونانية، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
وأظهرت بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمقدار 0.1% عن نمو معدل بالخفض بلغ 1.1% في الربع الرابع من عام 2022.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الأوروبي سجّل نمواً أقل مما كان يُعتقد في الربع الأول من 2023، وفق ما ذكرت وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، في مراجعة لأرقامها السابقة.
وأوضحت وكالة "يوروستات" بعد جمع بيانات تمّت مراجعتها أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً سجّل بأكمله نموا نسبته 0.2%، لا 0.3%، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة السابقة.
لكن الوكالة لم تسجّل أي تغيّر في النمو الاقتصادي المسجّل في منطقة اليورو والبالغ 0.1% في الفصل الأول من 2023، وكالة فرانس برس.
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