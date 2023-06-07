اقتصاد العراق
بنك عراقي يرفض التعامل بعملات هذه الدول
"المصرف العراقي للتجارة" يحظر التعامل بـ"الروبل البيلاروسي" و "البوليفار الفنزويلي"
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حذر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، من التداول بعملتي "الروبل البيلاروسي" و "البوليفار الفنزويلي".
وقال المصرف في بيان، "إن عملتي الروبل البيلاروسي والبوليفار الفنزويلي لا يتم التداول بها لذا الحذر الشديد من الجهات أو المواقع الإلكترونية أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ممن تدعي التداول بتلك العملات كونها مسحوبة من التداول".
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وأضاف المصرف أنه لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض، وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً.
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