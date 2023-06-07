ألمانيا
زيادة أقل من التوقعات للإنتاج الصناعي الألماني في أبريل
التوقعات كانت تقدر زيادته 0.6%
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سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا في أبريل/نيسان زيادة بفضل قطاع البناء والأداء القوي للمنتجات الدوائية ولكن الارتفاع جاء أقل قليلا من المتوقع.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء إن الإنتاج زاد 0.3% عن الشهر السابق، وفي استطلاع أجرته "رويترز" توقع محللون زيادة نسبتها 0.6%.
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وعدل المكتب بيانات شهر مارس/آذار إلى انخفاض 2.1% من انخفاض 3.4 أعلن عنها في بيانات مبدئية.
وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان، يرسم ضعف الطلبيات الجديدة صورة قاتمة للصناعة في الأشهر المقبلة، حيث تراجعت الطلبيات الصناعية 0.4% في أبريل/نيسان على أساس شهري.
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