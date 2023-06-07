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داخل أحد مصانع Daimler المصنعة لمرسيديس في ألمانيا (رويترز)
أحد مصانع السيارات في ألمانيا
ألمانيا

زيادة أقل من التوقعات للإنتاج الصناعي الألماني في أبريل

التوقعات كانت تقدر زيادته 0.6%

دبي - العربية.نت
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سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا في أبريل/نيسان زيادة بفضل قطاع البناء والأداء القوي للمنتجات الدوائية ولكن الارتفاع جاء أقل قليلا من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء إن الإنتاج زاد 0.3% عن الشهر السابق، وفي استطلاع أجرته "رويترز" توقع محللون زيادة نسبتها 0.6%.

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وعدل المكتب بيانات شهر مارس/آذار إلى انخفاض 2.1% من انخفاض 3.4 أعلن عنها في بيانات مبدئية.

مؤشرات طلبيات المصانع الألمانية في أبريل مخيبة للآمال اقتصاد ألمانيا مؤشرات طلبيات المصانع الألمانية في أبريل مخيبة للآمال

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان، يرسم ضعف الطلبيات الجديدة صورة قاتمة للصناعة في الأشهر المقبلة، حيث تراجعت الطلبيات الصناعية 0.4% في أبريل/نيسان على أساس شهري.

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