زيادة في واردات أميركا تفاقم العجز التجاري إلى 74.6 مليار دولار خلال أبريل

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل/نيسان مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 23% إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس/آذار المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.

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ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3% في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.