محادثات حول اتفاق حبوب البحر الأسود في جنيف يوم الجمعة
الأمم المتحدة ستشارك في المحادثات
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر اليوم الأربعاء أن محادثات بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستجرى في جنيف يوم الجمعة.
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تشارك مسؤولة التجارة البارزة في الأمم المتحدة ريبيكا جرينسبان في المحادثات، وفق رويترز.
كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو/تموز.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استؤنفت.
ولوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.
وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.
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