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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية بمصر تشتري 55 ألف طن من القمح الروسي

الهيئة تسعى لشراء قمح للتوريد في الفترة من 21 إلى 31 يوليو

القاهرة – رويترز
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قال متعاملون إن من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 55 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.

ولم تصدر الهيئة إعلانا رسميا عن الشراء.

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يعتقد المتعاملون أن التواصل بشأن أسعار الصادرات الروسية غير الرسمية لم يكن كافيا وأن صاحب العطاء الأقل ربما سعى لسحب عرضه.

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غير أنهم يعتقدون أيضا بأن السياسة القائمة منذ فترة طويلة هي أنه لا يمكن سحب العروض بمجرد تقديمها وربما تتم المطالبة بدفع غرامة.

سعت هيئة السلع التموينية لشراء قمح للتوريد في الفترة من 21 إلى 31 يوليو/تموز 2023. وطلبت من الموردين تقديم عروض على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) على أن يكون الدفع عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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