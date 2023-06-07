وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي قوي لكن بعض القطاعات تشهد تباطؤاً

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي قوي وسط إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وذكرت يلين في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) أنه بينما تكافح البنوك في بعض الأنشطة فإن هناك سيولة وفيرة في القطاع، وأنه يتعين بشكل عام أن تكون البنوك قادرة على تحمل أي ضغوط.

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