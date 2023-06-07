اقتصاد أميركا
وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي قوي لكن بعض القطاعات تشهد تباطؤاً
توقعت مواصلة إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي قوي وسط إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.
وذكرت يلين في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) أنه بينما تكافح البنوك في بعض الأنشطة فإن هناك سيولة وفيرة في القطاع، وأنه يتعين بشكل عام أن تكون البنوك قادرة على تحمل أي ضغوط.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
وزير التجارة: السعودية مهتمة بزيادة الاستثمار في القطاعات الابتكارية الجديدةكشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في مقابلة مع العربية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا وصل إلى 17.3 مليار جنيه إسترليني (80.7 مليار ... جرس الإغلاق
-
ما سبب هجوم الجهات التنظيمية الأميركية على بورصات العملات المشفرة؟قال الشريك المؤسس لـ"رين المالية" عبدالله المعيقل، إن الرقابة على منصات العملات المشفرة كانت منخفضة في الولايات المتحدة لفترة طويلة.وذكر المعيقل، في ... جرس الإغلاق
-
كيف اجتذبت مصر المستثمرين الصينيين من خلال قناة السويس؟تتطلع الشركات اليابانية والهندية والشرق أوسطية أيضاً لفرص بالقرب من قناة السويس قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية