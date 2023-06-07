الفائدة
"المركزي الكندي" يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في 22 عاما
لتصل إلى 4.75%
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رفع بنك كندا أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.75% وهو أعلى مستوى في 22 عاما.
أتى ذلك مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى إبقاء الفائدة عند 4.5%.
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وعزا البنك رفع الفائدة غير المتوقع إلى زيادة المخاوف من بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.
وتوقع البنك انخفاض التضخم تدريجيا إلى 2% بحلول نهاية 2024، من ذروة تجاوزت 8% عن العام الماضي، علما أنه كان قد تسارع في أبريل إلى 4.4% من 4.3% في مارس.
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