اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفائدة

"المركزي الكندي" يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في 22 عاما

لتصل إلى 4.75%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفع بنك كندا أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.75% وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

أتى ذلك مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى إبقاء الفائدة عند 4.5%.

مادة اعلانية

وعزا البنك رفع الفائدة غير المتوقع إلى زيادة المخاوف من بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.

وتوقع البنك انخفاض التضخم تدريجيا إلى 2% بحلول نهاية 2024، من ذروة تجاوزت 8% عن العام الماضي، علما أنه كان قد تسارع في أبريل إلى 4.4% من 4.3% في مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الغارديان: التعافي من كارثة تدمير السد في خيرسون قد يستغرق عقوداً الغارديان: التعافي من كارثة تدمير السد في خيرسون قد يستغرق عقوداً
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط