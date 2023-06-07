"نيوم" تبرم عقداً مع "IGY Marinas" لتشغيل مرسى "جزيرة سندالة"

أبرمت شركة "IGY Marinas" عقد شراكة مع "نيوم" لتشغيل مرسى "جزيرة سندالة"، ليكون وجهة اليخوت الفاخرة في منطقة "نيوم" على ساحل البحر الأحمر، شمال غرب المملكة.

ويشمل مرسى "جزيرة سندالة" لليخوت الفاخرة 86 رصيفا لليخوت التي يصل طولها حتى 75 مترا، مع عوامات بحرية لخدمة اليخوت العملاقة، كما تشمل مرافق الجزيرة مجموعة واسعة من خدمات الضيافة، وتجارب الطعام والفعاليات الترفيهية، ومن المتوقع افتتاح الجزيرة مطلع 2024.

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يُذكر أن "IGY" تمتلك محفظةً عالمية لوجهات اليخوت الفارهة، حيث تخدم أكثر من 8 آلاف عميل سنوياً على امتداد 23 مرسى في 12 بلدا حول العالم.

وتقع جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تقارب 840 ألف متر مربع، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر، التي سيتم تطويرها في "نيوم" وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى.

ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.

وستضم جزيرة سندالة مرسىً ساحراً وحيوياً مع 86 رصيفاً بحرياً، يجعله وجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية.

وستوفر جزيرة سندالة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية الراقية التي تتميز بمستوى عالٍ من الخدمات، هذا بالإضافة إلى ناد شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، مع تقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية في الجزيرة.