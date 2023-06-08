ارتفاع التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات إلى 3.9 تريليون درهم

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" لأكثر من 3.89 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس.

وأظهرت الإحصائيات أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 35.2% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 2.88 تريليون درهم منفذة خلال الربع الأول من 2022.

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وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 2.478 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.417 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، وفق وكالة "وام".

ووصلت التحويلات في شهر يناير/كانون ثاني إلى 1.215 تريليون درهم منها 778.4 مليار درهم للبنوك و437.2 مليار درهم للعملاء، ونحو 1.214 تريليون درهم في شهر فبراير/شباط، تشمل 784.7 مليار درهم للبنوك و430 مليار درهم للعملاء، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في شهر مارس/آذار، تضم 914.9 مليار درهم للبنوك و550.5 مليار درهم للعملاء.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.