التجارة بين الصين وروسيا تقفز 40% منذ بداية 2023

ارتفعت التجارة الثنائية بين روسيا والصين بأكثر من 40% في الفترة من يناير إلى مايو 2023، لتصل إلى 94 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

كما أظهرت البيانات أن صادرات الصين إلى روسيا وصلت إلى نحو 43 مليار دولار منذ يناير 2023، بزيادة 76% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

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وبهذه البيانات تصبح روسيا الشريك التجاري الأسرع نموًا للصين في العالم.

وفي تصريح سابق قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتوقع أن تتجاوز التجارة بين روسيا والصين 200 مليار دولار بنهاية 2023.