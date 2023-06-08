السعودية تطلق تأشيرة "مستثمر زائر" لاستكشاف فرص الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب "مستثمر زائر" بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن السعودية مملكة الفرص، وستتيح التأشيرة للمستثمر التعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة.

مادة اعلانية

من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" يأتي في إطار نجاح التعاون وتكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار.

وأضاف أن وزارة الخارجية تدعم جهود وزارة الاستثمار، لتيسير رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة.

يسعدنا الإعلان عن اطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب "مستثمر زائر" بالتعاون مع @ksamofaen.

أطلق العنان لإمكانات لا حدود لها في #السعودية، مملكة الفرص.

للتعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة:https://t.co/NCuMGv4Vkt pic.twitter.com/t9UeLHCI4X — وزارة الاستثمار (@MISA) June 7, 2023