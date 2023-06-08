السعودية تطلق تأشيرة "مستثمر زائر" لاستكشاف فرص الاستثمار
الفالح: التأشيرة تيسر رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب "مستثمر زائر" بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن السعودية مملكة الفرص، وستتيح التأشيرة للمستثمر التعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة.
من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" يأتي في إطار نجاح التعاون وتكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار.
وأضاف أن وزارة الخارجية تدعم جهود وزارة الاستثمار، لتيسير رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة.
يسعدنا الإعلان عن اطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب "مستثمر زائر" بالتعاون مع @ksamofaen.— وزارة الاستثمار (@MISA) June 7, 2023
أطلق العنان لإمكانات لا حدود لها في #السعودية، مملكة الفرص.
للتعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة:https://t.co/NCuMGv4Vkt pic.twitter.com/t9UeLHCI4X
-
تراجع الطلب يقود أسعار الذهب في مصر إلى هذا المستوىالجرام عيار 21 يستقر عند مستوى 2350 جنيها قصص اقتصادية
-
استقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين محركات العرض والطلبارتفع الخامان القياسيان نحو 1% عند التسوية أمس الأربعاء طاقة
-
"جيم ستوب" تطرد رئيسها التنفيذي.. والأسهم تنهارانخفضت الأسهم بأكثر من 20% في التعاملات الممتدة قصص اقتصادية