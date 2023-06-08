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وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تطلق تأشيرة "مستثمر زائر" لاستكشاف فرص الاستثمار

الفالح: التأشيرة تيسر رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب "مستثمر زائر" بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن السعودية مملكة الفرص، وستتيح التأشيرة للمستثمر التعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة.

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من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" يأتي في إطار نجاح التعاون وتكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار.

وأضاف أن وزارة الخارجية تدعم جهود وزارة الاستثمار، لتيسير رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة.

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