اقتصاد العراق
العراق يشتري 3 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم
مسؤول بوزارة الزراعة العراقية: تقييد زراعة الأرز بسبب نقص المياه
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قال مسؤول بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، إن العراق اشترى 3 ملايين طن من القمح من المزارعين حتى الآن.
وقال المسؤول إن العراق يتوقع أن يبلغ محصول القمح المحلي ما بين 4 و4.5 مليون طن هذا الموسم.
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وفي سياق آخر، قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية اليوم الخميس إن زراعة الأرز تم تقييدها هذا الموسم في وسط وجنوب البلاد بسبب نقص إمدادات المياه.
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