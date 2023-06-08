العراق يشتري 3 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم

قال مسؤول بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، إن العراق اشترى 3 ملايين طن من القمح من المزارعين حتى الآن.

وقال المسؤول إن العراق يتوقع أن يبلغ محصول القمح المحلي ما بين 4 و4.5 مليون طن هذا الموسم.

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وفي سياق آخر، قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية اليوم الخميس إن زراعة الأرز تم تقييدها هذا الموسم في وسط وجنوب البلاد بسبب نقص إمدادات المياه.