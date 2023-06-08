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حقل قمح في العراق (رويترز)
حقل قمح في العراق (رويترز)
اقتصاد العراق

العراق يشتري 3 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم

مسؤول بوزارة الزراعة العراقية: تقييد زراعة الأرز بسبب نقص المياه

دبي ، بغداد - رويترز
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قال مسؤول بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، إن العراق اشترى 3 ملايين طن من القمح من المزارعين حتى الآن.

وقال المسؤول إن العراق يتوقع أن يبلغ محصول القمح المحلي ما بين 4 و4.5 مليون طن هذا الموسم.

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وفي سياق آخر، قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية اليوم الخميس إن زراعة الأرز تم تقييدها هذا الموسم في وسط وجنوب البلاد بسبب نقص إمدادات المياه.

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