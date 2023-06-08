انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى أدنى مستوى على الإطلاق

كشفت بيانات اليوم الخميس أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفض إلى مستوى متدن جديد على نحو قياسي في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو حزيران إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، في حين تسعى السلطات إلى تلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة.

وانخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي بنحو 1.3 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى مسجل منذ بدء نشر البيانات في 2002.

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وهبط صافي الاحتياطيات بأكثر من33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات وفقا لرويترز.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي في الأعوام القليلة الماضية بسبب تدخلات باهظة التكلفة في السوق وغيرها من جهود تهدئة الطلب على النقد الأجنبي.

وارتفع الطلب على الدولار في تركيا إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي مع توقع الشركات والأفراد أن الليرة ستهوي في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكانت تراجعت بنسبة 44 % في عام 2021 وبنسبة 30% عام 2022.

وفقدت العملة التركية نحو 20% من قيمتها هذا العام وزاد انخفاضها هذا الأسبوع فيما قال متعاملون إنه مؤشر على أن أنقرة تنتقل من سيطرة الدولة إلى عملة يجري تداولها بشكل حر، ولامست الليرة مستوى متدنيا على نحو قياسي اليوم الخميس لتسجل 23.3965 ليرة للدولار.