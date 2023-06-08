اقتصاد تونس
تراجع الاحتياطي الأجنبي في تونس لأقل مستوى في 4 سنوات
الاحتياطيات تكفي لتغطية 91 يوما من الواردات
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أظهرت أرقام للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوما من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
وانخفضت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو/حزيران، وهو ما يكفي لتغطية 91 يوما من الواردات، مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
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وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي إلى تآكل الاحتياطيات.
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