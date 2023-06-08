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زيادة أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

البيانات تشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود

واشنطن - رويترز
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سجل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو/حزيران.

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وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو/أيار. وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 % من 3.4 % في أبريل/نيسان فهو لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية.

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