لبنان
صندوق النقد: لبنان بحاجة لإصلاحات عاجلة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها
انهيار متواصل لليرة.. الدولار يعادل 93 ألف ليرة
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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل بشأن إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها" على اقتصاده ووقف تدهور أزمته الحادة والمتفاقمة.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحافيين، إن هناك حاجة لإصلاحات لوقف "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
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وقال الصندوق إنه قلق بشأن التبعات التي لا يمكن إصلاحها على الاقتصاد في ضوء تأخر تنفيذ الإصلاحات.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في تاريخه، حيث سجلت الليرة المحلية، اليوم الخميس، مستويات 93 ألفا مقابل الدولار الواحد، بينما كان الدولار يساوي 1500 ليرة فقط قبل بدء الأزمة في نهاية 2019.
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