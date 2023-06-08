عُمان وروسيا تبرمان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا وسلطنة عمان أبرمتا اتفاقا لتجنب الازدواج الضريبي ووصفت الخطوة بأنها مهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال أليكسي سازانوف مساعد وزير المالية "في 2022 نما حجم التبادل التجاري بين البلدين 46%.. من الضروري مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي".

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واقترحت روسيا تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي مع ما تصفها بأنها "دول غير صديقة" وهي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، وفق رويترز.

ولدى روسيا الآن اتفاقيات للازدواج الضريبي، تهدف لفرض ضرائب على ذات الدخل في دولتين، مع 84 دولة منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان ودول أخرى فرضت عقوبات على روسيا.

وقالت وزارة المالية، إن الاتفاق مع سلطنة عُمان يحدد ضريبة مستقطعة بنسبة 15% على دخل توزيعات الأرباح ومعدل خفض ضريبي بنسبة 10% للشركات التي تملك ما لا يقل عن حصة 20% في الجهة المسؤولة عن توزيع الأرباح.

وأضافت الوزارة أن معدل الضريبة على دخل الفائدة والرسوم محدد بنسبة 10%. كما سيتم إعفاء الكيانات المملوكة للدولة وغيرها من أشكال الاستثمار الحكومي من الضريبة المستقطعة على توزيعات الأرباح وإيرادات الفوائد.

ويتعين التصديق على الاتفاق هذا العام على أن يبدأ سريانه في الأول من يناير كانون الثاني 2024.