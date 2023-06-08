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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مسؤول لرويترز: مصر اشترت 3.2 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن

القاهرة - رويترز
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قال رئيس شركة الصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين المصرية، كمال هاشم، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية اشترت 3.2 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين حتى الآن هذا الموسم.

كان وزير التموين المصري، علي مصيلحي، أعلن في مايو الماضي، شراء 1.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد الجديد.

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وقال المصيلحي في بيان إن هناك ارتفاعا في جودة القمح المورد وزيادة في ‏معدلات التوريد هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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