نمو اقتصاد اليابان 2.7% في الربع الأول متجاوزا التوقعات

نما الاقتصاد الياباني في الربع الأول بوتيرة أسرع من المتوقع مع زيادة الشركات للإنفاق.

وسجل الاقتصاد نموا بواقع 2.7% على أساس سنوي في الربع الماضي، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 1.9%، فيما بلغت القراءة الأولية للنمو 1.6%.

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وجاءت أرقام النمو مع استمرار تداول الأسهم قرب أعلى مستوياتها في 3 عقود بفضل ضعف الين وخطط الإصلاحات الهيكلية.

وأظهرت البيانات المعدلة أيضا أن اليابان تجنبت الركود الفني نهاية العام الماضي.