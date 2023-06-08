اقتصاد اليابان
نمو اقتصاد اليابان 2.7% في الربع الأول متجاوزا التوقعات
اليابان تجنبت الركود الفني نهاية العام الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
نما الاقتصاد الياباني في الربع الأول بوتيرة أسرع من المتوقع مع زيادة الشركات للإنفاق.
وسجل الاقتصاد نموا بواقع 2.7% على أساس سنوي في الربع الماضي، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 1.9%، فيما بلغت القراءة الأولية للنمو 1.6%.
مادة اعلانية
وجاءت أرقام النمو مع استمرار تداول الأسهم قرب أعلى مستوياتها في 3 عقود بفضل ضعف الين وخطط الإصلاحات الهيكلية.
وأظهرت البيانات المعدلة أيضا أن اليابان تجنبت الركود الفني نهاية العام الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"الأهلي الكويتي" يحصل على 600 مليون دولار تمويلا ويزيد رأسماله"الكويت المركزي" يقر زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم جديدة شركات
-
ملياردير شهير يحذر من أزمة "كارثية" تواجه الاقتصاد الأميركي!داليو: أسعار الفائدة لن ترتفع كثيراً ولكن الاقتصاد سيزداد سوءاً قصص اقتصادية
-
الأردن يسعى للتعاون مع السعودية فى القطاع السياحيعلى هامش اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية