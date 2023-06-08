اقتصاد
واشنطن ولندن تطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء الصين
ينص "إعلان أطلسي" على بنود عدة بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وتوريد المعادن
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس شراكة اقتصادية جديدة تهدف إلى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، وخصوصا في مواجهة طموحات الصين.
وينص "إعلان أطلسي" الذي وقعه الرجلان في البيت الأبيض على بنود عدة بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وتوريد المعادن الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة.
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