وزارة المالية البحرينية تتوقع تقلص عجز الموازنة في 2024
يظل إجمالي الإنفاق عند نحو 3.6 مليار دينار في عامي 2023 و2024
تتوقع وزارة المالية البحرينية أن يتقلص عجز الموازنة الإجمالي لعام 2024 إلى 161.4 مليون دينار بحريني (428.16 مليون دولار) في أحدث بيان للموازنة، من عجز قدره 520 مليون دينار في 2023.
ومن المتوقع أن يظل إجمالي الإنفاق عند نحو 3.6 مليار دينار في عامي 2023 و2024، لكن توجد توقعات بارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 3.47 مليار دينار العام المقبل من 3.1 مليار دينار في 2023 مع ارتفاع عوائد النفط والغاز.
وتتوقع البحرين زيادة إيرادات النفط إلى 2.15 مليار دينار في 2024 من 1.92 مليار دينار في 2023، بحسب أرقام نشرها موقع وزارة المالية.
وسجلت البحرين نموا بلغ 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2013.
وكغيرها من دول الخليج، شرعت البلاد في استراتيجية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وسجل القطاع غير النفطي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.2%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012.
وفي أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة إطلاق "الرخصة الذهبية" لتوفير مزايا للشركات التي تدشن مشروعات استراتيجية، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
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