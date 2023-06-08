اقتصاد الصين
"بلاك روك": على المستثمرين إعادة تقييم توزيع استثماراتهم في الصين
بلاك روك تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 3% فقط بنهاية العقد
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أكدت شركة بلاك روك ضرورة إعادة تقييم المستثمرين لتوزيعات استثماراتهم في الصين وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد.
وتوقعت "بلاك روك"، تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 3% فقط بنهاية العقد بسبب التغيرات الديموغرافية، إلى جانب علاقتها المتغيرة مع الولايات المتحدة والتي قد تجبر المستثمرين على تحمل مخاطر إضافية.
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خيبت البيانات الاقتصادية آمال المستثمرين إلى حد كبير على أمل حدوث انتعاش حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد انتهاء ضوابط كوفيد في ديسمبر/كانون الأول، حيث سجلت البطالة لفئة الشباب رقما قياسيا تجاوز 20% في أبريل/نيسان.
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