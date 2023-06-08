"بلاك روك": على المستثمرين إعادة تقييم توزيع استثماراتهم في الصين

أكدت شركة بلاك روك ضرورة إعادة تقييم المستثمرين لتوزيعات استثماراتهم في الصين وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد.

وتوقعت "بلاك روك"، تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 3% فقط بنهاية العقد بسبب التغيرات الديموغرافية، إلى جانب علاقتها المتغيرة مع الولايات المتحدة والتي قد تجبر المستثمرين على تحمل مخاطر إضافية.

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خيبت البيانات الاقتصادية آمال المستثمرين إلى حد كبير على أمل حدوث انتعاش حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد انتهاء ضوابط كوفيد في ديسمبر/كانون الأول، حيث سجلت البطالة لفئة الشباب رقما قياسيا تجاوز 20% في أبريل/نيسان.