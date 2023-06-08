238 مليار دولار ودائع العملاء في البنوك الكويتية

سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية قفزة سنوية بنسبة 17.33% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية مارس/آذار 73.09 مليار دينار، (نحو 237.70 مليار دولار) مقارنة بـ 62.32 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها 10.77 مليار دينار.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك الكويتية بنسبة 16.95% على أساس سنوي مقارنة بنهاية مارس 2022، حيث بلغت قروض وسلفيات العملاء بنهاية الربع الأول من 2023 نحو 71.05 مليار دينار، مقارنة بـ 60.75 مليار دينار في نفس الفترة المقارنة من العام 2022 بزيادة 10.3 مليارات دينار.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة البنوك لتعزيز مراكزها المالية خلال الربع الأول من 2023، ما يعكس استفادتها من التحسن بالبيئة التشغيلية وحالة الثقة في ظل استمرار أسعار النفط بمستويات جيدة لفترة طويلة، وكذلك الفائدة المرتفعة التي تدعم نمو هوامش الفائدة في ظل آلية تسعير تسمح بتعديل الفائدة على القروض، بينما يتم تعديل الفائدة على الودائع في أجل أطول، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وجاء بيت التمويل الكويتي "بيتك" أكبر البنوك الإسلامية في المرتبة الأولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 23.44 مليار دينار بنهاية مارس/آذار 2023 وبنسبة نمو سنوية تبلغ 48.5% مقارنة بـ 15.79 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وفي المرتبة الثانية، حل بنك الكويت الوطني بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 20.44 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 11.61% مقارنة بـ 18.31 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2022، فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 6.22 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 13.06% مقارنة بـ 5.5 مليار دينار في نفس الفترة المقارنة من عام 2022.