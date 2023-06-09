البنك الدولي: 74% من المهاجرين المصريين يتوجهون لدول الخليج

كشف تقرير البنك الدولي بعنوان "التنمية في العالم 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات"، عن وجود نحو 184 مليون مهاجر ولاجئ حول العالم يمثلون نحو 2.3% من تعداد سكان العالم.

من جانبه، قال الدكتور شاغلار أوزدن، اقتصادي رئيسى بالبنك الدولي، إن أهم أسباب الهجرة تتمثل في الظروف الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية، والصراعات، والتغيرات المناخية.

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وأشار شاغلار إلى تزايد معدلات الهجرة من مصر بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، حيث يتوجه نحو 74% من المهاجرين المصريين إلى دول الخليج، مقابل 18% لأوروبا وأميركا الشمالية، و8% لباقى أنحاء العالم، نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".

وبشأن الرسائل الرئيسية للتقرير، أكد الدكتور شاغلار أوزدن، ضرورة التعامل مع قضية الهجرة من منطق شمولي، وصياغة سياسات تعمل على تحقيق الاستفادة من الهجرة فى تحقيق التنمية بشكل مستدام، سواء لدول المنشأ التي يمكن أن تحقق عوائد كبيرة من المهاجرين، أو الدول المستقبلة التي يحقق اندماج المهاجرين وحصولهم على حقوقهم فيها مكاسب أكبر.