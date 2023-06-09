التضخم في الصين يقترب من الصفر خلال مايو

كشفت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن التضخم في الصين اقترب من الصفر في مايو مع تراجع أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع ومؤشرات إلى تباطؤ الطلب وبيئة معقدة للشركات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك "سي بي آي" المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفاعا نسبته 0.2% في مايو مقابل 0.1% في الشهر السابق، حسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء. وهذا بالضبط ما كان يتوقعه محللون تحدثت إليهم وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.

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وبفارق كبير عن الزيادات التي سجلت في البلدان المتقدمة، لم تتغير أسعار المواد الغذائية في الصين كثيرًا خلال عام واحد (0.1%) ولا أسعار السلع الاستهلاكية (0.3%) والخدمات (0.9%).

وللمقارنة، بقي التضخم مرتفعا في مايو في فرنسا (5.1% خلال عام واحد).

وسجلت أسعار الإنتاج (أسعار الخروج من المصانع) تراجعا إضافيا في مؤشر إلى تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض تكاليف المواد الخام مثل الحديد والنفط الخام.

لذلك انخفض المؤشر "بي بي آي" لأسعار المنتجين بنسبة 4.6% في مايو حسب مكتب الإحصاء، وهي نسبة أكبر من تلك التي توقعها محللو بلومبرغ (4.3%). وهذه أضعف وتيرة له منذ 2016.

ويفسر تراجع هذا المؤشر نتيجة "انخفاض أسعار المواد الخام الدولية بشكل عام والضعف النسبي للطلب على المنتجات الصناعية في الصين والخارج" على حد قول دونغ ليجوان المحللة مكتب الإحصاء الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي تشويوي تشانغ من مجموعة "بينبوينت أسيت مانيجمنت" في مذكرة إن "خطر انكماش الاقتصاد ما زال قائما"، معتبرا أن "المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ترسل إشارات متطابقة تدل على تباطؤ الاقتصاد".

وتراجعت صادرات الدولة الآسيوية العملاقة في مايو بنسبة 7.5% على أساس سنوي وانخفض نشاط التصنيع للشهر الثاني على التوالي.

ولإنعاش الاقتصاد، يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة.

وقال تشانغ إن "الحكومة لم ترسل إشارة واضحة بشأن سياسة التحفيز المحتملة". وأضاف "أتوقع أن تكون المراجعة التالية للسياسة في يوليو ، بعد نشر أرقام إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني".

وتريد الصين تحقيق نمو يبلغ " نحو 5%" هذا العام، وهي واحدة من أضعف النسب منذ عقود.

لكن رئيس الوزراء لي تشيانغ حذر من أن تحقيق ذلك "لن يكون سهلاً".