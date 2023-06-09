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اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المجلس الاستشاري الاقتصادي
جانب من اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المجلس الاستشاري الاقتصادي
اقتصاد مصر

الحكومة المصرية تبحث مقترحات جديدة لتحسين السيولة الدولارية

من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة

دبي - العربية.نت
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ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مع أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، عدداً من المقترحات لدفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفقاً لبيان.

واستعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما طرحوا بعض الأفكار، التي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة، وكذا التوسع في برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.

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من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في ضوء اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام في مصر.

ويضم المجلس الاستشاري الاقتصادي المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأميركية، والمهندس محمود الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة"، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة "أكتيس"، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرمس" القابضة.

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