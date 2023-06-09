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Aerial view of the Sheikh Zayed Road, following the outbreak of coronavirus disease (COVID-19), in Dubai. (Reuters)
شارع الشيخ زايد في دبي (رويترز)
اقتصاد دبي

هيئة المواصلات بدبي تستشير بنوكاً قبل طرح محتمل لوحدة سيارات الأجرة

الهيئة تبحث خيارات محتملة لأصولها

دبي – رويترز
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قال مصدران مطلعان لرويترز، إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعت بنوك استثمار لتقديم عروض للاضطلاع بدور استشاري في مراجعة استراتيجية لأصولها.

وذكر المصدران، اليوم الجمعة، بعد أن طلبا عدم ذكر اسميهما لأن الأمر لم يعلن بعد، أن الهيئة تسعى لتقييم عدة خيارات لأصولها.

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ولم ترد هيئة الطرق والمواصلات بعد على طلب من رويترز للتعليق، اليوم الجمعة.

وفي الأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، أن الهيئة في المراحل الأولى من استكشاف الخيارات الاستراتيجية لأصولها بما في ذلك طرح عام أولي محتمل لخدمة سيارات الأجرة التابعة بها.

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وقال أحد المصدرين إن الهيئة تبحث أيضا خيارات محتملة لأصولها من مواقف السيارات العامة وبطاقة نول المكافئة لبطاقة أويستر في لندن التي تقدم اشتراكات تشمل أكثر من خدمة للمواصلات العامة في الإمارة.

وجمعت الهيئة في العام الماضي مليار دولار واستقطبت أوامر شراء بنحو 50 مليار دولار لحصة تبلغ 24.9% في سالك للتعرفة المرورية.

فيما جمعت دبي ما يقارب 8.5 مليار دولار من خمس عمليات طرح أولي عام في العام الماضي في إطار خطة خصخصة حكومية، تشمل إدراج عشر شركات لتعزيز نشاط سوق الأسهم.

ويعتقد مراقبون أن شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) واتحاد النقل الجوي الوطني لدبي (دناتا) من بين الكيانات المرشحة للاكتتاب العام.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة في 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأموال التي جمعتها الطروحات الأولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لبيانات من ديلوجيك.

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