أكبر منتج للذهب بإفريقيا يزيد إنتاجه 32% في 2022

قال رئيس غرفة شركات التعدين في غانا جوشوا مورتوتي، إن البلاد سجلت زيادة 32% في إنتاج الذهب العام الماضي، مما مكنها من استعادة صدارة منتجي الذهب في إفريقيا.

وخسرت غانا المركز لصالح جنوب إفريقيا عام 2021 بعد انخفاض هائل في إنتاجها.

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وارتفع إنتاجها من الذهب إلى 3.7 مليون أونصة في 2022، مقابل 2.8 مليون أونصة في العام السابق.

وأرجع مورتوتي في فعالية سنوية الزيادة إلى التوسع في إنتاج المناجم القائمة.

وأوضح أن شركات الغرفة باعت أكثر من 77620 أونصة من المعدن النفيس في إطار البرنامج المحلي لشراء الذهب، وهو برنامج أطلقه البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات.