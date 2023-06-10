محاكم السعودية تستقبل 110 آلاف دعوى في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" منذ بداية العام

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" الإلكترونية، نحو 110 آلاف دعوى (320 يوما) من بداية العام الهجري، بمعدل يومي نحو 344 طلب تنفيذ.

وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" الإلكتروني نسبة 13.4% من إجمالي طلبات التنفيذ.

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وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ62017 طلبا بنسبة 56.4%، تليها منطقة مكة بـ17333 طلبا، والمنطقة الشرقية بـ10031 طلبا، فيما يقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير 4065 طلب تنفيذ، تليها منطقة جازان بـ3970 طلبا، وتبوك 2522 طلب تنفيذ، وفق ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية".

وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 1823 طلبا، ونجران 1589 طلبا، وحائل 1653 طلبا، ومنطقة الجوف 937 طلبا، والحدود الشمالية بـ718 طلبا، فيما جاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ718 طلبا.