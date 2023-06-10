"البلدية" السعودية تصدر 79.6 ألف رخصة للمتاجر السحابية
عدد الرخص التجارية الإنشائية في السعودية يسجل 36.45 ألف رخصة
قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، إن عدد الرخص التجارية الصادرة لقطاع المتاجر المغلقة (المتاجر السحابية) بلغ 43164 رخصة تجارية و36459 رخصة إنشائية، بإجمالي 79623 رخصة.
وأضافت الوزارة أن عدد الرخص التجارية الصادرة خلال العام الحالي بلغ 6070 رخصة تجارية و806 رخص إنشائية، بإجمالي 6876 رخصة.
والمتاجر السحابية هي المنشآت التجارية، التي تقع على شوارع تجارية، وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث يتم تسويق سلعها عبر المواقع التجارية الإلكترونية، ويتم تسليم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
والفئات المستهدفة هي المحال التجارية بقطاع التجزئة ومطاعم الأغذية والمشروبات، وتهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية وإيجاد فرص وظيفية.
-
محاكم السعودية تستقبل 110 آلاف دعوى في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" منذ بداية العاممنطقة الرياض تصدرت النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ62017 طلبا بنسبة 56.4% اقتصاد
-
"السعودية للكهرباء" تنفذ 3 مشروعات بأكثر من 1.4 مليار ريال لتعزيز ربط الشبكةالمشروعات ستسهم في تخفيض استهلاك الوقود السائل وتقليل الانبعاثات الكربونية طاقة
-
أكبر منتج للذهب بإفريقيا يزيد إنتاجه 32% في 2022إنتاج غانا من الذهب ارتفع إلى 3.7 مليون أونصة اقتصاد