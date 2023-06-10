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الفائدة

"المركزي السويسري" يلمح إلى رفع الفائدة رغم تراجع مستويات التضخم

التضخم في سويسرا ينخفض إلى 2.2% في مايو

زوريخ -رويترز
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قال رئيس المصرف الوطني السويسري توماس غوردان في مقابلة نشرت اليوم السبت، إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.

ونقلت صحيفة "كورييري ديل تيتشينو" عن غوردان دفاعه عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار في الأسعار، وأشار إلى أن مثل هذا الاستقرار سيتحقق عندما يكون التضخم دون الـ2% ولكن في الوقت نفسه بالمنطقة الإيجابية.

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وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن التضخم انخفض في سويسرا في مايو/ أيار على أساس سنوي إلى 2.2%، لكنه يظل بذلك أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك بين 0% و2% منذ فبراير/ شباط 2022.

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ورغم تراجع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، فإن توقعات المحللين والسوق تشير إلى أن المركزي سيرفع الفائدة في اجتماعه المقرر في 22 يونيو/ حزيران.

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