اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد تركيا
علم تركيا - (صورة تعبيرية)
اقتصاد تركيا

"غولدمان ساكس" يتوقع رفع أسعار الفائدة في تركيا إلى 40%

استقرار الاقتصاد التركي سيتطلب تعديلا كبيرا

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال بنك غولدمان ساكس، إن تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية التركية وحفيظة غاية أركان محافظا للبنك المركزي يشير إلى فهم واسع النطاق في الإدارة الجديدة لضرورة إجراء تعديلات نقدية ومالية.

وقال البنك -معدلا عددا من توقعاته لتركيا- إن استقرار الاقتصاد "سيتطلب تعديلا كبيرا، ونعتقد أنه سيتم على مراحل، لسعر الصرف".

مادة اعلانية

وقال كليمنس جراف في مذكرة لعملاء البنك "من وجهة نظرنا، يشير هذا إلى أن صانع السياسة التقليدي سيرفع أسعار الفائدة إلى 40% وهو المستوى الحالي لسعر فائدة الإيداع".

تراجع معدل التضخم في تركيا دون الـ 40% متماشيا مع توقعات المحللين أسواق العربية 1230 اقتصاد تركيا تراجع معدل التضخم في تركيا دون الـ 40% متماشيا مع توقعات المحللين

وأضاف جراف أنه بمجرد استقرار سعر الصرف وتوقعات التضخم، يمكن خفض سعر الفائدة بسرعة، ربما إلى 25% بحلول نهاية العام.

وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 2.3% على أساس سنوي في عام 2023، هبوطا من 2.9% في توقع سابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إجبار جونسون على الاستقالة من البرلمان البريطاني.. ما الأسباب؟ إجبار جونسون على الاستقالة من البرلمان البريطاني.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط