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التضخم في مصر (رويترز) مناسبة
التضخم في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

التضخم الأساسي في مصر يقفز إلى 40.3% خلال مايو

كان قد سجل 38.6% في أبريل الماضي

القاهرة  - رويترز
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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر، إلى 40.3% في مايو/أيار من 38.6% في أبريل/نيسان.

كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9% على أساس شهري في مايو/أيار من 1.7% في أبريل/نيسان.

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وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس/آذار 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

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وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أمس السبت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار من 30.6% في أبريل/نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل/نيسان.

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